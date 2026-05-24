رسميا.. شايبي يُستدعى للمشاركة في المونديال

ضمّت القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المعنية بالمشاركة في كأس العالم 2026، المقررة ما بين الـ 11 جوان والـ 19 جويلية القادمين، اسم نجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، فارس شايبي.

ويرتقب أن يدخل “الخضر” بداية من يوم غدٍ الاثنين، في تربص تحضيري بسيدي موسى. استعدادا لـ “المونديال” قبل شد الرحال إلى مدينة روتردام، لمواجهة هولندا وديا. يوم الـ 3 جوان، ومن ثم إلى كانساس سيتي الأمريكية. لخوض ثاني لقاء ودي أمام بوليفيا، والمقررة في الـ 10 من الشهر ذاته. وكشفت إدارة نادي فرانكفورت الألماني، عبر موقعها الرسمي، عن تلقي لاعبها فارس شايبي. دعوة للمشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم، ضمن المجموعة الـ 10 رفقة منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن.

وكان شايبي، الذي سجل أيضا حضوره في “كان 2025” قد تألق بشكل ملفت للانتباه في الموسم المنقضي من “البوندسليغا” بتسجيله هدفين وتقديمه لـ 9 تمريرات حاسمة. وهي الأرقام التي شفعت له بحجز مكانة ضمن القائمة النهائية لـ”الخضر” المعنية بخوض معترك المحفل العالمي.

