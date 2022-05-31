رسميا.. شباب بلوزداد بطلا للجزائر للمرة الثالثة تواليا

تُوج أمسية اليوم الثلاثاء فريق شباب بلوزداد بلقب الرابطة المُحترفة للمرة الثالثة على التوالي.

وذلك عقب فوزه أمام الضيف إتحاد بسكرة بملعب 20 أوت 1956 بالجزائر العاصمة بهدفين دون رد.

كما سجل ثنائية الشباب في المواجهة المؤجلة من الجولة 26، حسام الدين مرزيق، وخالد بوسليو، في الدقيقتين 31 و45.

ويُعتبر شباب بلوزداد أول فريق جزائري يُحقق لقب الدوري 3 مرات متتالية في تاريخ البطولة الوطنية.

كما أضاف النادي البلوزدادي لقب البطولة التاسع في تاريخه.