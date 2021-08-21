رسميا.. شباب بلوزداد بطلا لموسم 2020-2021

توّج سهرة اليوم السبت فريق شباب بلوزداد رسميا بلقب البطولة الوطنية عن موسم 2020-2021 عقب الفوز الكبير المحقق في الداربي العاصمي أمام إتحاد العاصمة بملعب عمر حمادي ببولوغين برسم الجولة الـ37 من الرابطة المحترفة.

وفاز فريق شباب بلوزداد بنتيجة 4-2 أمام فريق إتحاد العاصمة من تسجيل كل من أمير سعيود بثنائية في الدقائق 11 و 45 بالإضافة إلى خلف الله في الدقيقة الـ 30، ميرازيڨ 74، قبل أن يقلص الفارق اللاعب حمرة في الدقيقة الـ59. وعثماني 83.

وأصبح فريق شباب بلوزداد ثالث فريق يحقق لقب “الدوبلي” لموسمين متتاليين بعد تتويجه سنة موسمي (2000-2001) وإتحاد العاصمة سنتي (2002-2003) ووفاق سطيف سنتي 2012-2013.

وحقق فريق شباب بلوزداد اللقب الثامن في تاريخه ليصبح ثاني الأندية الأكثر تتويجا في الجزائر بعد كل من شبيبة القبائل 14 لقب، إتحاد العاصمة ووفاق سطيف بـ8 ألقاب، مولودية الجزائر بـ7 ألقاب.

وتوج أبناء لعقيبة بألقابهم سنوات: “1965.1966.1969.1970.2000.2001.2020،،2021”