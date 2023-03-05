رسميا.. شباب بلوزداد وشبيبة الساورة يمثلان الجزائر في البطولة العربية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عبر بيان له على الصفحة الرسمية عن الأندية التي ستمثل البلدان في الطبعة المقبلة.

و كما كان منتظرا، فإن الاتحاد العربي اختار السعودية بـ 4 أندية وتونس بـ 3 أندية إلى جانب المغرب بنفس العدد.

في حين سيمثل الجزائر كل من فريق شباب بلوزداد وشبيبة الساورة في منافسات كأس الملك سلمان.

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