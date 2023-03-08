رسميا.. شباب بلوزداد يستقبل الزمالك المصري بـ 5 جويلية

كشفت إدارة شباب بلوزداد برئاسة مهدي رابحي عن الملعب الذي سيحتضن مباراة الزمالك المصري في رابطة الأبطال.

وقالت أن المباراة ستلعب رسميا في ملعب 5 جويلية الاولمبي بعدما تم تنشيط المواجهة السابقة أمام المريخ بملعب عنابةّ.

كما قالت أنم تعذّر على الفريق الاستقبال بملعب نيلسون مانديلا ببراقي لأسباب تقنية. كما دعت جميع الأنصار ومحبي الفريق البلوزدادي لمواصلة مساندة زملاء المدافع بوشار.

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