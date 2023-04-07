رسميا.. شباب بلوزداد يستقبل صان داونز بـ “نيلسون مانديلا” في هذا الموعد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد وملعب المواجهة القوية التي ستجمع بين شباب بلوزداد وماميلودي صان داونز الجنوب الإفريقي.

وحسب الصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، فإن شباب بلوزداد سيستقبل صادن داونز بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة الثامنة مساء يوم 22 أفريل 2023..

ويسعى المدرب نبيل الكوكي ولاعبيه للفوز بالنقاط الثلاث، للعب مباراة الإياب بأريحية كبيرة.

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