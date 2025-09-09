رسميا.. شباب بلوزداد يستقبل في “حملاوي” بقسنطينة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن توقيت وملاعب، لقاءات الجولة الـ 4، من البطولة المحترفة، المقررة أيام الخميس والجمعة والسبت.

وفي هذا الصدد، سيستقبل فريق شباب بلوزداد، ضيفه شبيبة الساورة، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة، السبت المقبل، بداية من الساعة 19:00.

وكان الشباب قد استقبل أتليتيك بارادو، في أولى مبارياته داخل الديار، بملعب 20 أوت 55. برسم الجولة الـ 2 من البطولة بسبب غلق ملعبي 5 جويلية ونيلسون مانديلا، من أجل إعادة تهيئتهما.

غير أن الفريق حُرم يومها من أنصاره بسبب التحفظات المسجلة على مستوى مدرجات الملعب من طرف لجنة تأهيل الملاعب. إلى جانب رفض المدرب سيد راموفيتش. واللاعبين على حد سواء. اللعب مجددا بـ 20 أوت 55، لتقرر الإدارة اللجوء إلى خيار “حملاوي” بقسنطينة.