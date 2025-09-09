إعــــلانات
الرياضة

رسميا.. شباب بلوزداد يستقبل في “حملاوي” بقسنطينة

بقلم محمد لمين صحراوي
رسميا.. شباب بلوزداد يستقبل في “حملاوي” بقسنطينة
  • 172
  • 0

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن توقيت وملاعب، لقاءات الجولة الـ 4، من البطولة المحترفة، المقررة أيام الخميس والجمعة والسبت.

وفي هذا الصدد، سيستقبل فريق شباب بلوزداد، ضيفه شبيبة الساورة، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة، السبت المقبل، بداية من الساعة 19:00.

وكان الشباب قد استقبل أتليتيك بارادو، في أولى مبارياته داخل الديار، بملعب 20 أوت 55. برسم الجولة الـ 2 من البطولة بسبب غلق ملعبي 5 جويلية ونيلسون مانديلا، من أجل إعادة تهيئتهما.

غير أن الفريق حُرم يومها من أنصاره بسبب التحفظات المسجلة على مستوى مدرجات الملعب من طرف لجنة تأهيل الملاعب. إلى جانب رفض المدرب سيد راموفيتش. واللاعبين على حد سواء. اللعب مجددا بـ 20 أوت 55، لتقرر الإدارة اللجوء إلى خيار “حملاوي” بقسنطينة.

وجاءت الرزنامة الكاملة للجولة الـ 4، على النحو التالي:

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎رابطةكرة القرم المحترفة PROFESSIONNEL FOOTBALL DE LIGUE الرابطة ابطة 1 موبيليس الجولة 04 2025/09/ 19:00 ويسات م ROUISSAT مستفانم سعيد معر محمد القسنطيني 5:45- 니 مستغانم ماي 1945 سطيف بارادو ملعب و سطيف 12 2025/09/ 16:00 الدار البيطاء ملسب عمر A الجزائر لن عكنون ن 2025/09/12 16:00 ملعب الوحدة المغار ربية بجاية ARBOY القبائل أقبو 2025/09/12 19:00 ملسي ميلود هحفي وهران ตอ اليية م وهران COOAERICN 2025/09/13 17:00 الشلف ملعب محمد بومزرا الساور Am34ΝK 19:00 شلف 2 قطينة ملصب الشهيد حملاوي خنشلة U.S.M.K بلوزداد 13 2025/09/ 19:00 ملصب مصطفى تشاكر -السيدة mobilis علوالممتقيل WWW.LFP.DZ !.الجزائر ALGERIE رابطة طرة القدم‎’‎

رابط دائم : https://nhar.tv/dsU08
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر