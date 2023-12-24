رسميا.. شباب بلوزداد يستقبل مبارياته في نيلسون مانديلا

اقتنصت إدارة شباب بلوزداد موافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و الرابطة المحترفة باستقبال المباريات المتبقية في ملعب نيلسون مانديلا.

كما أكد مصدر “النهار أون لاين” من بيت شباب بلوزداد أن الفريق سيستقبل المباريات في نيلسون مانديلا باستثناء مباراة الداربي أمام مولودية الجزائر التي ستلعب بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وقال ذات المصدر، أن فريق “السياربي” سيلعب مباراة رابطة أبطال إفريقيا بملعب 5 جويلية وان ينقلها إلى ملعب نيلسون مانديلا.

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