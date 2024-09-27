رسميا ..شباب بلوزداد يستقبل مباريات البطولة بـ “نيلسون مانديلا”

كشفت إدارة فريق شباب بلوزداد عن أحقيتها في استقبال الفرق بملعب نيلسون مانديلا بداية بعد الانتهاء من صيانة العشب الطبيعي.

وقالت إدارة شباب بلوزداد، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن فريقها المخول الوحيد لتنشيط المباريات بذات الملعب، بعد افتكاك موافقة رسمية من قبل ديوان المركب الأولمبي لـ 5 جويلية.

وأكدت إدارة السياربي، أنها كان باستطاعتها استقبال الضيف وفاق سطيف بملعب نيلسون مانديلا، مساء اليوم، لكن فضلت الاستقبال بملعب 20 أوت تفاديا لإصابات اللاعبين بالنظر إلى أن العشب الطبيعي ليس في أحسن أحواله.

وقامت إدارة الرئيس مهدي رابحي بالرد بطريقتها على بيان اتحاد العاصمة الذي أكدت فيه إدارة أبناء البهجة أنها ستستقبل المباريات بملعب نيلسون مانديلا.

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