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رسميا.. شباب قسنطينة يضم لاعب إتحاد العاصمة

الرياضة
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رسميا.. شباب قسنطينة يضم لاعب إتحاد العاصمة يعيش
بقلم حواز عبد النور

تعاقد أمسية اليوم الجمعة فريق شباب قسنطينة بصفة رسمية مع اللاعب “إلياس يعيش”.

يعيش القادم من فريق إتحاد العاصمة أمضى على عقد يمتد لموسمين مع السياسي.


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