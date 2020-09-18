رسميا.. شباب قسنطينة يضم لاعب إتحاد العاصمة

تعاقد أمسية اليوم الجمعة فريق شباب قسنطينة بصفة رسمية مع اللاعب “إلياس يعيش”.

يعيش القادم من فريق إتحاد العاصمة أمضى على عقد يمتد لموسمين مع السياسي.