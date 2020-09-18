رسميا.. شباب قسنطينة يضم لاعب إتحاد العاصمة

يعيش القادم من فريق إتحاد العاصمة أمضى على عقد يمتد لموسمين مع السياسي.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
أعلنت وكالة "عدل" عن الإنطلاق في انجاز 1026 وحدة البيع بالإيجار المتبقية من مشروع 2500 وحدة بذراع الريش في عنابة.
وقالت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره …
سقط شخص من منحدر صخري امام شاطئ ممنوع السباحة مساء اليوم بولاية تيبازة.
وتدخلت الوحدة الثانوية"عين تاڨورايت مدعمة بالوحدة البحرية القرن الذهبي" في المكان المسمى حي…
قدم والي ولاية مستغانم، اليوم الجمعة، تعازيه، في وفاة 8 أشخاص بينهم أطفال خلال انقلاب قارب "حراقة".
وجاء في تعزية الوالي "لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)