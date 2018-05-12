رسميا.. شباب قسنطينة يُتوج بلقب البطولة

توج رسميا أمسية اليوم السبت فريق شباب قسنطينة بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز ضد المُضيف إتحاد البليدة بهدفين لهدف.

في اللقاء الذي جرى بملعب الإخوة براكني بالبليدة لحساب الجولة ال29 وماقبل الأخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وسجل ثنائية السياسي سيد علي العمري في الدقيقتين ال56 وال90 من ركلة جزاء فيما سجل عيسى الباي الهدف الوحيد للبليدية في الدقيقة ال32.

ووصل رصيد زملاء عبيد للنقطة ال56 في الريادة ليحققوا اللقب بعد 21 سنة من الإنتظار حيث كان أخر تتويج موسم 1997.