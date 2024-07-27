رسميا.. شبيبة القبائل تتعاقد مع السنغالي باباكار سار

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم السبت، تعاقدها مع اللاعب السنغالي باباكار سار عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك.

ورحبت إدارة “الجياسكا”، باللاعب الذي سبق له حمل عدد من ألوان الفرق الإفريقية، و هي الخبرة التي تمنحه دفعة قوية في تقديم موسم استثنائي مع العريق القبائلي.

كما قدمت إدارة “الكناري” اللاعب بطريقة جميلة جدا، عبر فيديو له، بملعب المجاهد حسين ايت احمد بمدينة تيزي وزو .

chment_1037356″ align=”alignnone” width=”629″] إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption