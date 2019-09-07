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رسميا… شبيبة القبائل تستضيف حوريا كوناكري بملعبها

الرياضة
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رسميا… شبيبة القبائل تستضيف حوريا كوناكري بملعبها
بقلم حكيم شق الطين

ابلغت الإتحادية الإفريقية لكرة القدم إدارة شبيبة القبائل أنها بإمكانها إستضافة حوريا كوناكري الغيني على ملعبها 1 نوفمبر بتيزي وزو.

واعتمدت الكونفدرالية الإفريقية بصفة رسمية ملعب 1 نوفمبر معقل “الكناري”، بعد أن تم توفير كل مستلزمات المطلوبة لإعتماد الملاعب قاريا.

وبهذا القرار الذي يصب في مصلحة الشبيبة التي كانت مضطرة لإستضافة خصمها الغيني بالجزائر العاصمة على ملعب 5 جويلية.

وهو ما سيكون مفتاحا لتقديم مردود جيد للشبيبة على أرضها وأمام جمهورها يوم 14 سبتمبر الجاري بداية من الساعة 19:30 مساءً.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=696951

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