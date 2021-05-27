رسميا.. شبيبة القبائل تستقبل كوتون سبور بملعب 05 جويلية بحضور “VAR”

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل صبيحة اليوم الخميس أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد وافق على طلب الكناري المُتعلق باستقبال نادي كوتون سبور الكاميروني في لقاء الذهاب من الدور نصف النهائي من مُنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بملعب 05 جويلية الأولمبي.

الفريق القبائلي نشر بيان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” أكد من خلاله أن الكاف هنأت إدارة الرئيس شريف ملال بوصول أبناء جرجرة لهذا الدور المُتقدم وتجاوزهم عقبة النادي الصفاقسي التونسي في الدور ربع النهائي بعد الفوز ذهابا بتونس والتعادل إيابا بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو.

وجاء البيان على الشكل التالي:”في رسالة موجهة للنادي، يُهنئ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم شبيبة القبائل بتأهله للدور نصف النهائي من كأس الكاف، أعربت أيضا الهيئة العليا لكرة القدم القارية عن تفضيلها إجراء نصف النهائي على ملعب 5 جويلية الأولمبي، وذلك لضمان أفضل الظروف لتطبيق نظام VAR والحصول على أفضل صورة ممكنة لجميع مباريات هذا الدور”.

وأضاف بيان الفريق القبائلي:”للتذكير، أنهت إدارة نادي شبيبة القبائل جميع الإجراءات مع مسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم و إدارة ملعب 5 جويلية الأولمبي، الذين استجابوا لطلبنا المتعلق باجراء مباراة نصف النهائي ضد نادي القطن الرياضي الكاميروني في ملعب 5 جويلية”.