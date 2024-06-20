رسميا.. شبيبة القبائل تضمن أول صفقاتها الصيفية بتعاقدها مع غايا مرباح

حسمت إدارة فريق شبيبة القبائل، أولى صفقاتها الخاصة بالميركاتو الصيفي الجاري، بتعاقدها مع حارس المرمى غايا مرباح.

ونشرت الشركة المالكة لفريق شبيبة القبائل، “موبيليس”، بيان عبر صفحتها الرسمية، كشفت من خلاله عن ضم الشبيبة خدمات غايا مرباح.

كما أوضح ذات المصدر، بأن حار المرمى، مرباح، وبعد اتفاقه على كامل تفاصيل العقد، أمضى على عقد يربطه بالشبيبة لمدة خمسة سنوات.

وجرى توقيع العقد، بمقر شركة “موبيليس”، وبحضور الرئيس المدير العام للشركة، شوقي بوخزاني، الذي رحب بالمستقدم الجديد، وثمن عمل الإدارة الحالية للشبيبة.

يذكر أن حارس المرمى غايا مرباح، خاص تجربة احترافية في آخر موسمين مع كل من ناديي الرجاء المغربي، واتحاد طنجة، قبل أن يسجل هذا الصيف عودته للبطولة الوطنية من بوابة شبيبة القبائل.