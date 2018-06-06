رسميا.. شبيبة القبائل تضمن خدمات مدافع مغترب

ضمنت إدارة نادي شبيبة القبائل، رسميا خدمات المدافع الجزائري المغترب، سامي سلامة، ليكون بذلك رابع المستقدمين في هذا الميركاتو.

وأمضى المدافع سامي سلامة، على عقد سيربطه بالنادي القبائلي لموسمين، بعد اتفاقه مع مناجير الفريق، كريم دودان، على كامل التفاصيل.

وكان مناجير الشبيبة، كريم دودان قد تنقل إلى فرنسا لإنهاء صفقة المدافع سلامة، إضافة لصفقة مغترب آخر، ويتعلق الأمر بمهاجم، قد يتم الكشف عنه قريبا.

وبهذا تواصل إدارة شبيبة القبائل، عملية الإستقدامات الخاصة بالميركاتو الصيفي، سعيا منها لتجاوز خيبة الموسم المنصرم، بإعادة الشبيبة لمكانتها الحقيقة.