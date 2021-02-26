رسميا.. شبيبة القبائل تُسوي قضية دياوارا

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل اليوم الجمعة عن تسويتها لقضية اللاعب البوركينابي بان دياوارا بفضل الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

الإدارة القبائلية قالت عبر بيان رسمي على صفحتها في “الفايسبوك”:”قضية دياوارا صارت من الماضي، بعد تكفل الاتحاد الجزائري بتسديد مستحقات اللاعب، مع خصم مكافأة مشاركة الفريق في دور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية”.

يُذكر أن دياوارا التحق بشبيبة القبائل في موسم 2014-2015 قبل أن ينتقل إلى سموحة المصري بعد منع الفاف أنذاك الأندية المحترفة من التعاقد مع اللاعبين الأفارقة بسبب أزمة الديون.

وكانت “الفيفا” قد أجبرت الفريق القبائلي على تسديد 64 ألف أورو لدياوارا تُمثل مُستحقاته وتعويضات فسخ عقده.