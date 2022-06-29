رسميا.. شركة قطرية تسعى للإستثمار في نادي وفاق سطيف

أبدت احدى الشركات القطرية، نيتها في الإستثمار في نادي وفاق سطيف، من خلال شراء بعض أسهم الفريق.

وكشفت إدارة الوفاق، اليوم الأربعاء، عبر بيان رسمي، تلقيها مراسلة من احدى الشركات القطرية، بنية شراء أسهم في الفريق.

كما أوضح بيان الوفاق، بأن الشركة القطرية، أكدت نيتها في الإستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية في الجزائر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه القضية من إدارة وفاق سطيف، خلال الأيام القليلة المقبلة.