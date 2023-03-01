رسميا.. شركة موبيليس المالك الجديد لشبيبة القبائل

كشفت مصادر “النهار” من إدارة شبيبة القبائل أن مجلس إدارة شركة موبيليس أتمت صفقة شراء أسهم النادي بشكل رسمي.

وكما كان منتظر، فإن شركة موبيليس حسب نفس المصادر ستصبح المالك الرسمي للنادي القبائلي ولأغلبية أسهمه.

كما تأكد في وقت سابق أن شركة موبيليس ستتحصل على 80 بالمائة من الأسهم.

إلى جانب ذلك، أكّد رئيس الكناري يزيد ياريشان في وقت سابق، أن شركة موبيليس منحت موافقتها على شراء اسهم النادي، وكان يتطلب ترسيم الصفقة بعض الأمور الادارية فقط.