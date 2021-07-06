رسميا.. شريف الوزاني يعود لتدريب أتلتيك بارادو

أعلن فريق أتلتيك بارادو سهرة اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع المدرب سي الطاهر شريف الوزاني لتدريب “الباك” في الفترة المُقبلة.

الحساب الرسمي للباك على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر بيانا رسميا جاء فيه.

“تسر إدارة أتلتيك بارادو عن عودة المدرب سي الطاهر شريف الوزاني.. يُذكر ان المدرب سبق له الإشراف على الفريق موسم 2015 – 2016 كما تسعى إدارة الفريق إلى تجسيد مشروع جديد رفقة المدرب الجديد سي الطاهر شريف الوزاني”.