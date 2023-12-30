رسميا.. صادي نائبا لرئيس إتحاد شمال إفريقيا

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، عن تعيين الرئيس وليد صادي نائبا لرئيس إتحاد شمال إفريقيا.

وكان رئيس الفاف وليد صادي قد ترشح لنيابة رئاسة إتحاد شمال إفريقيا، حيث نجح في اثبات نفسه على المستوى الإفريقي في أول مسؤولية يفوز بها، على أمل تمثيل الإتحاد الشمال الإفريقي جيدا بشكل عام والجزائر بشكل خاص.

وقد يلعب منصب وليد صادي الجديد، دورا هاما في إعادة الكرة الجزائرية إلى الواجهة و الفوز بتنظيم عدد من المنافسات الرياضية.