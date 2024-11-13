رسميا.. صادي يترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ”الكاف”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الأربعاء، عن ترشح، الرئيس وليد صادي، لإنتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحسب بيان “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، قدّم وليد صادي رسميا ترشحه لانتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، المقرر إجراؤها في مارس 2025 بالعاصمة المصرية القاهرة،

للإشارة فإن الجمعية العامة غير العادية الـ 14 لـ“كاف” ستجرى يوم الأربعاء الـ 12 مارس 2025.