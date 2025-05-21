رسميا.. صالح بوشكريو مدربا لمنتخب كرة اليد لأقل من 19 سنة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب صالح بوشكريو للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 19 سنة.

وأكدت الاتحادية الجزائرية في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، أنها تعاقدت مع الإطار الفني الجزائري بوشكريو ، حرصا منها على تعيين الكفاءات لقيادة المنتخب للتحضير الجيد للبطولة العالمية لكرة اليد التي تنطق شهر أوت 2025 بمصر.

كما كشفت الإتحادية الجزائرية، ان التعاقد مع بوشكريو جاء على خلفية السيرة الذاتية الغنية له، و خبرته الطويلة وطنيا و دوليا في عالم التدريب و التكوين.