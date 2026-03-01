رسميا.. صايفي مدربا للمنتخب الوطني الأولمبي

عُيّن المدرب، واللاعب الدولي الجزائري الأسبق، رفيق صافي، بصفة رسمية، مدربا جديدا للمنتخب الوطني الأولمبي.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، عبر موقعه الرسمي، عن أهم قرارت اجتماع المكتب الفيدرالي، المنعقد أمس السبت.

ومن بين أبرز القرارات المتخذت في اجتماع المكتب الفيدرلي، تعيين رفيق صافي، مدربا جدديا للمنتخب الأولمبي.

وسيكون رفيق صايفي، مكلفا بتحضير عناصر المنتخب الوطني الأولمبي، للتحديات المقبلة، أبرزها الألعاب الاولمبية 2028.