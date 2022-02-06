رسميا.. صب مخلفات شهر جانفي لكافة منتسبي الصندوق الوطني للتقاعد

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد ( CNR )، في بيان له، مساء اليوم الأحد، أن عملية صب المخلفات المالية الخاصة بشهر جانفي 2022، قد تمت تسويتها وفقا للسلم الجديد.

وجاء في البيان، “إنه بناء على المادة 31 من قانون المالية 2022 في شقها المتعلق بحساب الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الخام ثلاثين ألف دينار جزائري 30000 دج، يعلم الصندوق الوطني للتقاعد كافة منتسبيه أنه تم تطبيق السلم الجديد، و أن عملية صب المخلفات المالية لشهر جانفي 2022 تمت يوم 2022/02/06، على أن يكون معاش شهر فيفري وفق السلم الجديد.”

استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة العودة الى نظام التقاعد النسبي.

وقال شرفه في رده على الاسئلة الشفوية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، حول موضوع المطالبة بالعودة بنظام التقاعد دون احتساب شرط السن.

أكد في هذا السياق أنه يعتذر و لا يمكن في الوقت الحالي الرجوع لنظام التقاعد النسبي.

كما أضاف أن جهاز التقاعد النسبي تم استحداثه بسبب الظروف الخاصة للبلاد خلال السنوات السابقة. وهذا لحماية العمال الذين فقدوا مناصبهم، فتم احالتهم للتقاعد قبل بلوغ سن 60.

بالمقابل أوضح الوزير أن تطبيق هذا الإجراء أثر سلبا على الصندوق الوطني للتقاعد، حيث تم سنة 2016 توقيف هذا الإجراء والعودة للأصل.

الى جانب ذلك كشف شرفة أن هناك 1.92 مشترك فقط مقابل متقاعد واحد في الصندوق. في حين ان التوزان المالي يتطلب 5 مشتركين لمتقاعد واحد.

في سياق مغاير، أوضح الوزير أنه لا يوجد في تشريع العمل سن أقصى للعمل. سوى ما قد تتضمنه الاتفاقيات او اتفاقيات العمل.

منوها في السياق ذاته، إلى أن هناك رقابة صارمة لعروض العمل كي لا تتضمن أي إشارات تمييزية كتحديد فئات العمر او تفضيل فئة أو وضعية اجتماعية.

وتابع:”يجب أن تكون عروض العمل مفتوحة للجميع ولا يمكن استبعاد أي شخص طالما تتوفر لديه شروط التوظيف.”

مضيفا أن أحكام القانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل حدد السن الأدني للتوظيف الذي لا يقل عن 16 سنة.

وبخصوص العروض في المحروقات، فإن تحديد شرط السن يكون في حالات معينة. منها الحفاظ على صحة العامل. فضلا عن ذلك فإن التوظيف في بعض الوظائف لديه خصوصية-يضيف الوزير-.

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