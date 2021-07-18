رسميا.. صعود أمل الأربعاء وهلال شلغوم العيد للمُحترف الأول

رسم أمسية اليوم الأحد ناديي أمل الأربعاء وهلال شلغوم العيد صعودهما للرابطة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم.

صعود هلال شلغوم العيد جاء بعد الفوز أمسية اليوم الأحد على مُستقبل بلدية واد سلي في الجولة الثالثة من دورة “”البلاي أوف” للقسم الثاني للهواة.

فوز هلال شلغوم العيد جاء بهدف دون رد سجله اللاعب “يادادان” من ركلة جزاء في الدقيقة ال45+3.

وبعد هذه النتيجة جاء الترتيب على النحو التالي:

1-هلال شلغوم العيد 5نقاط.

2-أمل الأربعاء 3نقاط.

3-مستقبل بلدية واد سلي نقطة واحدة.