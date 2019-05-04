رسميا.. صعود جمعية الشلف إتحاد بسكرة ونجم مقرة للمحترف الأول

ترسم بصفة رسمية أمسية اليوم السبت صعود الثلاثي جمعية أولمبي الشلف ،إتحاد بسكرة ونجم مقرة للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وحسم فريق جمعية الشلف الصعود بعد التعادل بهدف لهدف مع الضيف وداد تلمسان بملعب “الشهيد محمد بومزراق” في الجولة ال30 والآخيرة من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس.

وكان فريق إتحاد بسكرة قد ضمن الصعود في الجولة الماضية.

وفاز بملعب “الشهيد محمد بن حداد” فريق نجم مقرة بهدف دون رد على الفريق المحلي “رائد القبة” ليضمن صعوده رسميا.

الترتيب النهائي:

1-نجم مقرة 53 نقطة.

2- إتحاد بسكرة 53 نقطة.

3- جمعية أولمبي الشلف 52 نقطة.

4- وداد تلمسان 52 نقطة.