رسميا.. صلاح يجدد عقده مع ليفربول إلى غاية 2027

جدد النجم المصري محمد صلاح عقده رسميا، مع نادي ليفربول الإنجليزي إلى غاية عام 2027.

ليضع حداً للشكوك حول مستقبل نجم المنتخب المصري مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح للموقع الرسمي للنادي، بعد توقيعه على عقده الجديد: “أنا متحمس كثيرا، نملك فريقا رائعا وكما كان الحال سابقا، جددت عقدي بعد تأكدي بأننا نملك فرصة للفوز بالمزيد من الألقاب والاستمتاع بكرة القدم”.

وأضاف: “إنه شعور رائع، لقد قضيت أفضل السنوات في ليفربول، دافعت عن ألوان النادي ثماني سنوات و آمل أن تصل إلى عشر سنوات”.

وختم صلاح تصريحاته: “أقول للمشجعين إنني سعيد جدا هنا، وأدعوهم إلى مواصلة دعمنا وتشجيعنا، ومن جانبنا سنبذل قصارى جهدنا على أمل أن نفوز بألقاب جديدة”.

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