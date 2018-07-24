رسميا.. صلاح يُنافس رونالدو وميسي على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن قائمة اللاعبين ال10 المُرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2018.

وضمت القائمة النهائية إسم النجم الدولي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إضافة إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش.

وتواجد الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي ورافاييل فاران وأنطوان غريزمان أيضا في القائمة إضافة إلى البلجيكيين إيدين هازارد وكيفين دي بروين وكذ الإنجليزي هاري كين.

يُذكر أن محمد صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع الريدز إضافة إلى قيادته ناديه لنهائي رابطة أبطال أوروبا.