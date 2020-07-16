رسميا.. ضخ 11500 مليار سنتيم في حسابات 3.2 مليون متقاعد

ضخت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال الصندوق الوطني للتقاعد، مبلغا ماليا فاقت قيمته إحدى عشر ألف مليار سنتيم في حساب بريد الجزائر لتغطية معاشات التقاعد.

وعلمت “النهار أونلاين” أن إدارة بريد الجزائر باشرت رسميا في التحضير لاستقبال ثلاثة ملايين و266 ألف متقاعد بصفة تدريجية، اعتبارا من السبت القادم طبقا للرزنامة الجديدة الموقع عليها من طرف وزارة العمل ونظيرتها للبريد.

وقد استلمت غدارة البريد صكا بقيمة 11.5 مليار دينار من الصندوق الوطني للتقاعد لصب معاشات المتقاعدين وهي المعاشات التي عرفت ارتفاعا في القيمة بموجب قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع الأجر الوطني المضمون بألفي دينار للفئة التي تتقاضى راتبا يقل عن ثلاثين ألف دينار.

ودعت إدارة بريد الجزائر أمس فئات المجتمع المدني، إلى المساهمة في حملات توعوية من أجل ضمان السير الحسن لسحب المتقاعدين لمعاشاتهم.

وحدد صندوق التقاعد نسبا مئوية لكل فئة لسحب معاشها، حيث تسحب فئة الثامن عشر من كل شهر معاشها على مدار أيام “18، 19 و20” ليكون بنسب 20 من المائة في أول يوم وأربعين من المائة خلال اليومين الثاني والثالث،

أما الفئة الثانية والتي تتوزع على أيام “19، 20، 21 و22″، فإنه تم تحديد نسبة أول يوم بـ40 من المائة ثم 10 من المائة ثاني يوم فـ20 من المائة ثالث يوم و30 من المائة خلال اليوم الرابع الذي يصادف الثاني والعشرين من كل شهر.

وبشأن الفئة الثالثة التي تسحب معاشاتها يوم الرابع والعشرين والتي تم تمديد فترة السحب على مدار خمسة أيام كاملة فإنه تم اعتماد نسبة واحدة حددت بعشرين من المائة عن كل يوم “20، 21، 22، 23 و24″، ونفس النسبة تم اعتمادها لفئة السادس والعشرين من كل شهر وهي عشرين من المائة على مدار أيام “22، 23، 24، 25 و26”.