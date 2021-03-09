تلقى الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الثلاثاء ضربة مُوجعة جديدة بتأكد غياب يوسف عطال عن مواجهتي بوتسوانا وزامبيا.

حيث حدد مُدرب فريق نيس الفرنسي “أدريان أورسيا” مُدة غياب نجمه الدولي الجزائري يوسف عطال عن الملاعب.

الظهير الأيمن للخضر تلقى إصابة في العضلة المُقربة سهرة الإثنين قبل لقاء فريقه نيس ضد موناكو في الدور ال16 من مُنافسة كأس فرنسا.

أورسيا قال في تصريحات إعلامية:”سيكون عطال غير متاح لمدة تتراوح بين 3 أو 4 أسابيع”.

وبهذا سيغيب خريج مدرسة أتلتيك بارادو عن تربص المنتخب الوطني المُقرر نهاية شهر مارس.