رسميا.. ضمك يُعلن ضم سوداني

أعلن اليوم الخميس فريق ضمك السعودي ضمه بصفة رسمية للنجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني قادما من الفتح.

إبن ولاية الشلف بالغرب الجزائري وقع على عقده بحضور رئيس نادي ضمك أ.صالح أبو نخاع وكذا المُدير التنفيذي لكرة القدم محمد راشد والمدير الفني كريسمير ريزيتش.

مراسيم توقيع العقد جرت بمقر إقامة التربص التحضيري للنادي الناشط في الدوري السعودي للمُحترفين بسلوفينيا.

للتذكير فان سوداني شارك رفقة نادي الفتح في 13 مباراة، مسجلا فيها هدفين فقط.