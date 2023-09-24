رسميا.. طرح تذاكر المباراة الودية بين الخضر والفراعنة

كشف مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الأحد، عن طرح تذاكر مباراة منتخب الجزائر و الفراعنة المقررة يوم 16 أكتوبر المقبل.

وتندرج المباراة الودية في إطار إستعدادات المنتخبين إلى التحديات المقبلة خاصة كأس افريقيا المقبلة التي ستجري بكوت ديفور وتصفيات كأس العالم 2026.

كما ستلعب المباراة بملعب “هزاع بن زايد”. الذي سيفتح أبوابه للانصار الجزائريين و المصريين وخاصة المقيمين بالإمارات. بعد إقتناء التذاكر عبر الرابط https://al-ain.platinumlist.net/sports

كما قال مجلس أبو ظبي الرياضي، أن سعر التذكرة، يبدأ من 7.02 دولار أمريكي.

يشار، إلى أن منتخب الفراعنة، يتربص بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة الممتدة بين 9 ة 17 أكتوبر المقبل بمدينة العين.