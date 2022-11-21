 رسميا.. طلاق نسرين طافش وشريف الشرقاوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال الفنانة نسرين طافش. عن زوجها مدرب الطاقة المصري شريف الشرقاوي بعد شهرين من ارتباطهما الرسمي.

البداية كانت مع حذف نسرين الصور التي جمعتها بالشرقاوي من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن لاحقا عادت الصور للظهور مرة أخرى، ونفى الشرقاوي وقتها خبر انفصالهما.

وأكد الشرقاوي بنفسه خبر انفصاله عن نسرين طافش، من خلال رده على إحدى المتابعات. التي وجهت لها سؤالا قالت فيه: “فين نسرين، اتطلقتوا؟”. ليرد عليها الشرقاوي: “تم الطلاق بسلام وأنا احترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر. المهم هو السلام والاحترام”.

من ناحيتها، التزمت الفنانة نسرين طافش الصمت، ولم تخرج لتأكيد أو نفي تصريحاته.

لكن المتابعين لاحظوا، حذف نسرين لجميع الصور التي جمعتها بزوجها السابق مرة أخرى من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نسرين طافش أعلنت زواجها من مدرب الطاقة المصري شريف الشرقاوي في بداية جويلية 2022.