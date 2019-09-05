رسميا.. عادل إمام في رمضان 2020 بمسلسل جديد

إستأنف النجم المصري، عادل إمام، تصوير المشاهد المتبقية، في مسلسل “فالانتينو”، بعدما تقرر بصفة نهائية، مشاركته في دراما رمضان 2020.

وحسب موقع “سيدتي”، أعلن السيناريست، أيمن بهجت قمر، استئناف تصوير مشاهد المسلسل.

وكتب أيمن بهجت قمر: “إمبارح في أثناء تصوير مسلسل فالانتينو، يا رب أكتب لنا الخير وادينا على قد تعبنا”، حسب ذات المصدر.

وكان السيناريست، أول من أعلن تأجيل تصوير مسلسل فالانتينو في مارس الماضي، وأكد خروجه من منافسات دراما 2019.

ونفى رامي إمام، أن تكون الحالة الصحية لوالده، سبب توقيف تصوير المسلسل، مؤكدا وجود أسباب أخرى.

وخروج عادل إمام، من موسم دراما رمضان 2019، يعد أول توقف له منذ سبعة مواسم.