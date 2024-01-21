رسميا.. عادل إمام يعتزل الفن

أكد رامي، نجل الفنان المصري عادل إمام، اعتزال والده الفن بعد مشوار حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن الزعيم عادل إمام، قرر الاعتزال فنيا. وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام على هامش إحدى الفعاليات الفنية.

وقال رامي إمام، أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده. مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

وفي ماي الماضي نشر عادل سليمان مدير أعمال عادل إمام، مجموعة من الصور الخاصة بالزعيم في عيد ميلاده الـ83.

واحتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين، وظهر في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.

يذكر أن آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل “فالنتينو”. واختفى بعدها عن الساحة الفنية. وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.

وعادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويعد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي.

حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.