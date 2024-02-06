رسميا.. عبدي ينتقل إلى نانت الفرنسي لكرة اليد

كشف نادي نانت الفرنسي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، عن ضم الدولي الجزائري أيوب عبدي إلى صفوفه.

وتعاقد نادي نانت القوي في البطولة الفرنسية، مع نجم المنتخب الوطني.

المتألق في كأس أمم الإفريقية التي جرت بمصر، و نشط رفقة زملائه النهائي أمام الفراعنة.

كما كان الفضل كبير لأيوب عبدي تأهل المنتخب الوطني إلى النهائي و هو الذي اختير رجل المباراة في أكبر من مناسبة.

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