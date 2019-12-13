رسميا.. عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد حسب النتائج الأولية

فاز، المترشح للرئاسيات، عبد المجيد تبون، بمنصب رئيس للجمهورية، حسب النتائج الأولية للانتخابات.

وتحصل عبد المجيد تبون، على 58.15 بالمائة من الأصوات المسجلة، أي ما يعادل 4945116 صوت.

وكانت مديرية حملة المترشح عبد المجيد تبون، قد أعلنت أمس الخميس، فوز مرشحها بالأغلبية في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح محمد لعقاب المدير الإعلامي لحملة المترشح تبون، أن مرشحهم قد فاز بنسبة 64 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

وكشف ذات المتحدث، أن المترشح عبد المجيد تبون تمكن من حصد الأصوات بنسبة 50 بالمائة عبر 35 ولاية.