رسميا ..عبد المومن جابو منسقا عاما لوفاق سيطف

كشفت إدارة فريق وفاق سطيف عن تعيين عبد المومن جابو منسقا عاما في الفريق، اليوم الخميس، ليكون ضمن خلية المتابعة و التقييم.

وقال عبد الحكيم سرار في تصريح للصفحة الرسمية للفريق “تدعيم النادي بعبد المومن جابو، أمر جيد و ممتاز، خلية المتابعة و التقييم كما سيعمل رفقة دلهوم ومليك زرقان وجيهاد بولحجيلات و كمال كاملي”.

كما أضاف سرار “الأمر المهم هو التكملة في عملنا وسياستنا في مشروعنا، جابو سيكون حاضرا و نتمنى له التوفيق، كما سيكون قريبا من الفريق الأول”.