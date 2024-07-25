رسميا ..عبد المومن جابو منسقا عاما لوفاق سيطف
بقلم عزيز طالبي
كشفت إدارة فريق وفاق سطيف عن تعيين عبد المومن جابو منسقا عاما في الفريق، اليوم الخميس، ليكون ضمن خلية المتابعة و التقييم.
وقال عبد الحكيم سرار في تصريح للصفحة الرسمية للفريق “تدعيم النادي بعبد المومن جابو، أمر جيد و ممتاز، خلية المتابعة و التقييم كما سيعمل رفقة دلهوم ومليك زرقان وجيهاد بولحجيلات و كمال كاملي”.
كما أضاف سرار “الأمر المهم هو التكملة في عملنا وسياستنا في مشروعنا، جابو سيكون حاضرا و نتمنى له التوفيق، كما سيكون قريبا من الفريق الأول”.
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