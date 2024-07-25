إعــــلانات
الرياضة

رسميا ..عبد المومن جابو منسقا عاما لوفاق سيطف

بقلم عزيز طالبي
رسميا ..عبد المومن جابو منسقا عاما لوفاق سيطف
جابو
  • 85
  • 0

كشفت إدارة فريق وفاق سطيف عن تعيين عبد المومن جابو منسقا عاما في الفريق، اليوم الخميس، ليكون ضمن خلية المتابعة و التقييم.

وقال عبد الحكيم سرار في تصريح للصفحة الرسمية للفريق “تدعيم النادي بعبد المومن جابو، أمر جيد و ممتاز، خلية المتابعة و التقييم كما سيعمل رفقة دلهوم ومليك زرقان وجيهاد بولحجيلات و كمال كاملي”.

كما أضاف سرار “الأمر المهم هو التكملة في عملنا وسياستنا في مشروعنا، جابو سيكون حاضرا و نتمنى له التوفيق، كما سيكون قريبا من الفريق الأول”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/CFx0t
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر