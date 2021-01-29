رسميا.. عبيد ينضم لصفوف النصر الإماراتي

أعلن سهرة اليوم الجمعة فريق النصر الإماراتي تعاقده مع النجم الدولي الجزائري مهدي عبيد قادما من نانت الفرنسي.

الفريق الإماراتي نشر تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” جاء فيها:”شركة النصر لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري مهدي عبيد قادماً من نادي نانت الفرنسي بعقد يمتد لمدة موسم ونصف”.

وأضاف الفريق الأزرق:”على أن يتم تسجيل مهدي عبيد بدلاً من اللاعب الأوزبكي دوستونبك خامداموف”.