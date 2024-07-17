رسميا ..عدادي يوقع في ترجي مستغانم موسمين

أعلنت إدارة ترجي مستغانم، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع اللاعب توفيق عدادي لموسمين قادما من نادي أولمبي الشلف.

و أعلنت إدارة نادي “الحواتة” عن الخبر عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، أين لقيت ثناء كبير و ترحاب كبير من الأنصار للاعب المخضرم الذي سبق له حمل عدد من ألوان الأندية الجزائرية أبرزها مولودية الجزائر.

و سبق لتوفيق عدادي حمل قميص شبيبة القبائل وأولمبي المدية إلى جانب أولمبي الشلف الذي توج معه الموسم الماضي بكأس الجزائر.