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الرياضة

رسميا ..عدادي يوقع في ترجي مستغانم موسمين

بقلم عزيز طالبي
رسميا ..عدادي يوقع في ترجي مستغانم موسمين
عدادي
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أعلنت إدارة ترجي مستغانم، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع اللاعب توفيق عدادي لموسمين قادما من نادي أولمبي الشلف.

و أعلنت إدارة نادي “الحواتة” عن الخبر عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، أين لقيت ثناء كبير و ترحاب كبير من الأنصار للاعب المخضرم الذي سبق له حمل عدد من ألوان الأندية الجزائرية أبرزها مولودية الجزائر.

و سبق لتوفيق عدادي حمل قميص شبيبة القبائل وأولمبي المدية إلى جانب أولمبي الشلف الذي توج معه الموسم الماضي بكأس الجزائر.

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