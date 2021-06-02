رسميا.. عرّاب “العاشرة” مُدربا لـ “ريال مدريد”

أعلن نادي “ريال مدريد” بصفة رسمية تعاقده مع المدرب الإيطالي “كارلو أنشلوتي” للإشراف على الفريق في السنوات الثلاث القادمة، بعد أن توصل إلى اتفاق تام مع “عراب العاشرة”، الذي أعاد المجد الأوروبي للفريق الإسباني بعد سنوات “الضياع”.

عودة “كارلو أنشلوتي” تزامنت مع عودة المحضر البدني المحبوب من طرف اللاعبين “أنطونيو بينتوس” خاصة أن الفريق كان يعاني من الإصابات في الموسم الماضي.

وكان “أنشلوتي” قد صرح قائلا: ” أود أن أشكر إيفرتون، اللاعبين وجميع الداعمين لي لإعطائي فرصة تدريب هذا النادي التاريخي، قررت المغادرة لتحدي جديد مع النادي الذي كان دائمًا في قلبي ريال مدريد”.

وأضاف: ” لقد استمتعت في إيفرتون، ولكنني حصلت على فرصة غير متوقعة وأعتقد أنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي ولعائلتي في هذا الوقت، فقد انضممت إلى ريال مدريد”.

هذا وسيتم تقديم المدرب الإيطالي من طرف الرئيس “فلورنتينو بيريز” مساء اليوم الأربعاء.