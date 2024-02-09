رسميا.. عطال ينضم إلى نادي أضنة ديميرسبور

تعاقد الدولي الجزائري يوسف عطال، اليوم الجمعة، مع نادي أضنة ديميرسبور الذي يحتل المركز التاسع في الدوري التركي قادماً من نيس الفرنسي.

ورحّب النادي التركي بمدافع “الخُضر” بطريقته الخاصة، حينما قال “وقّع نادينا عقدا مع يوسف عطال الناشط في مركز الظهير الأيمن، نقول له مرحبا بك في عائلتنا”.

وفضّل مدافع الخضر القيام بتجربة في الدوري التركي و الهروب من جحيم فرنسا، بعدما تسببت في منعه السلطات هناك، من اللعب في الدوري الفرنسي لمدة معينة بسبب دفاعه عن القضية الفلسطينية.

للإشارة الفريق التركي يضم عددا من اللاعبين المخضرمين في شاكلة الإيطالي بالوتيلي و البرتغالي ناني إلى جانب السنغالي نيانغ.

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