رسميا.. عطال ينضم إلى نادي أدانا ديميرسبور

تعاقد الدولي الجزائري يوسف عطال، اليوم الجمعة، مع نادي أدانا ديميرسبور الذي يحتل المركز التاسع في الدوري التركي قادما من نيس الفرنسي.

ورحب النادي التركي بمدافع “الخضر” بطريقته الخاصة حينما قال “وقع نادينا عقدا مع يوسف عطال الناشط في مركز الظهير الأيمن، نقول له مرحبا بك في عائلتنا”.

وفضل مدافع الخضر القيام بتجربة في الدوري التركي و الهروب من جحيم فرنسا، بعدما تسبب في منعه السلطات هناك، من اللعب في الدوري الفرنسي لمدة معينة بسبب القضية الشهيرة وهي دفاعه على القضية الفلسطينية.

للإشارة الفريق التركي يضم عدد من اللاعبين المخضرمين في شاكلة الإيطالي بالوتيلي و البرتغالي ناني إلى جانب السنغالي نيانغ.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–