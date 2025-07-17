رسميا.. عليق مديراً عاماً رياضياً لإتحاد العاصمة

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، عن التوقيع الرسمي لعقد عمل، سعيد عليق، ليشغل منصب المدير العام الرياضي للنادي.

وحسب ما أورده بيان “سوسطارة” فإن هذه الخطوة كانت في إطار تنفيذ تعليمات وزير النقل، السعيد سعيود. وتحت إشراف مجمع الخدمات المينائية “ساربور”، المالِك للنادي.

وأكد ذات البيان، أن هذا التعيين يأتي في إطار رؤية جديدة تهدف إلى إعادة بعث الفريق، بعد فترة من عدم الاستقرار الإداري.

كما أشار بيان الفريق المتوج بكأس الجمهورية، أنه تم منح الثقة لأحد أكثر الأسماء خبرة في التسيير الرياضي الجزائري.

في خطوة تُراهن فيها الإدارة على بناء مشروع مستدام، قادر على إعادة النادي إلى الواجهة محليًا وقاريًا.

وقد تم منح البطاقة البيضاء للمدير العام، سعيد عليق، في ملف الانتدابات الصيفية، ليستغل خبرته الطويلة ومعرفته الدقيقة بهوية الاتحاد واحتياجاته.

مع حرية كاملة في اختيار العناصر الفنية، وتشكيل الطاقم الإداري والرياضي، بما يضمن تسييرًا عقلانيًا وفعّالاً للمرحلة القادمة.

وتُعول جماهير الإتحاد على هذه الخطوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للفريق. خاصة بعد موسم شهد تقلبات كثيرة على الصعيدين الفني والإداري.

ويُنتظر أن يُباشر عليق مهامه فورًا، بالشروع في التحضير للموسم الجديد. واختيار المدرب المناسب، إضافة إلى إنهاء صفقات الميركاتو في أسرع وقت.