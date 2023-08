رسميا.. عمورة يلتحق بسانت جيلواز البلجيكي إلى 2027

أعلن نادي سانت جيلواز البليجيكي، عصر اليوم الجمعة، رسميا عن تعاقده مع الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة.

ونشر الفريق البلجيكي “فيديو” لعمورة وهو يركض بالعلم الجزائري، لينتهي به المطاف بمقر النادي، وأرفق الفيديو، بعنوان: “عمورة هنا.. ستحبون السرعة”.

كما أكد سانت جيلواز، عبر موقعه الالكتروني، تعاقده مع عمورة، إلى صيف 2027، قادما من نادي لوغانو السويسري.

مشيرا إلى أن لاعب الخضر، شارك مع ناديه السويسري في 66 مباراة منذ صيف 2021، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 5 أخرى.

Amoura is here. You will love the speed. 💛💙 pic.twitter.com/guh4TGJUBS

— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 18, 2023