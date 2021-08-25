رسميا.. عودة الأنصار للمدرجات الموسم المقبل بهذه الشروط !

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن إلزامية التلقيح ضد جائحة كورونا بالنسبة للاعبين والمدربين وحتى الأنصار من أجل الدخول للملاعب بداية من الموسم المقبل في إطار محاربة جائحة كورونا.

وكشف بيان وزارة الشباب والرياضة أن دخول الأنصار إلى الملاعب الموسم المقبل يكون ببطاقة التلقيح التي ستكون إلزامية على الأنصار، الصحافة، اللاعبين، وحتى المسيرين.

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