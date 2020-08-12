رسميا.. عودة الطلبة الى الجامعات يوم 1 سبتمبر وهذه الرزنامة

أعلنت وزارة التعلم العالي والبحث العلمي عن الرزنامة الخاصة بعودة الطلبة إلى الجامعات.

وحددت الوزارة الفاتح من شهر سبتمبر لاستئناف الدراسة لطلبة السنة الثانية ماستر وكذا الطلبة المسجلين في الدكتوراه تكوين حضوري على أن يتم استقبالهم بالاقامات الجامعية.

أما بداية من 6 سبتمبر فسيتم مواصلة الدراسة بصفة مدمجة المحاضرات والأعمال الموجهة مع العمل على استئناف الدراسة حضوريا على شكل دفعات ولمدة اسبوعين تعليم مكثف

الدفعة الاولى من 6 الى 17 سبتمبر ،الدفعة الثانية من 20 الى 1 اكتوبر اما الدفة الثالثة من 4 الى 15 اكتوبر