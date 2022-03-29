رسميا.. غانا والسنغال يبلغان مونديال قطر

ضمن منتخب غانا تواجده بمنافسة كأس العالم 2022 بقطر ليكون أول الواصلين من القارة الإفريقية بعد تجاوزه نيجيريا.

مواجهة العودة من الدور الفاصل المؤهل للمونديال جرت بملعب ابوجا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بعد انتهاء لقاء الذهاب سلبيا.

توماس بارتي منح التقدم لغانا في الدقيقة 10 قبل أن يُعدل وليام إيكونغ لنيجيريا في الدقيقة 22 عن طريق ركلة جزاء.

كما انتهى لقاء مصر أمام السنغال بداكار بتفوق أسود التيرانغا بهدف دون رد سجله بولايي ديا في الدقيقة 4 ليحتكما المنتخبين للوقتين الإضافيين وركلات الترجيح.

كما كان لقاء الذهاب بملعب القاهرة الدولي قد انتهى بذات النتيجة لصالح مصر ليتأهل المنتخب السنغالي بركلات الترجيح 3-1.