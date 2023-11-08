رسميا.. غدا الإطلاق الرسمي لعلامة “شيري” في الجزائر عبر هذه الولايات

إستعرض المدير العام لعلامة “شيري” خلال استقباله من قبل وزير الصناعة والإنتاج الصناعي، علي عون، مشروع التصنيع.

وحسب بيان الوزارة، سيكون مشروع التصنيع لعلامة “شيري” بولاية برج بوعريريج، حبث يهدف لإنتاج 24 ألف سيارة سنويا. ليصل إلى 100 ألف سيارة خلال العام الثالث، بالإضافة إلى خلق منصة تصدير في الجزائر.

من جهته شدّد علي عون على المدير العام لعلامة “شيري”، أن تكون الأسعار في متناول المواطن الجزائري. بالإضافة إلى الاهتمام بخدمات ما بعد البيع. مع احترام دفتر الشروط الذي ينص على مراعاة حق الزبون في اقتناء سيارة.

وإستقبل اليوم علي عون، المدير العام الصيني لعلامة “شيري” في إفريقيا، ستيف شان، رفقة أيمن شريط، مدير علامة “شيري” بالجزائر. وكذا عادل عطية.

وجاء هذا اللقاء بمناسبة الإطلاق الرسمي لعلامة “شيري” في الجزائر، والذي سيكون غدا الخميس 09 نوفمبر.

أين سيتم عرض معظم النماذج التي ستسوق في الجزائر وكذا شبكة التوزيع التي ستكون في 30 ولاية كمرحلة أولى.